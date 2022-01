Unieuro: ultime ore di sconti su smart TV 4K DVB-T2 Hisense, fino 700 Euro in meno

L’iniziativa Solo Online da Unieuro sta per giungere alla sua conclusione: assieme a 3 smartphone imperdibili sotto i 210 Euro, la catena di distribuzione fino a questa sera proporrà anche 3 smart TV 4K DVB-T2 Hisense in offerta, con tagli fino a 700 Euro sul prezzo di listino. Quali sono i modelli interessati?

Il meno costoso del trio è Hisense 55U8GQ, televisore che passa da 1.299 Euro a 899 Euro. Esso si dota di un pannello ULED da 55 pollici con risoluzione pari a 3840 x 2160 pixel, supporto alle tecnologie HLG, HDR10+ e Dolby Vision IQ lato video, decoder audio Dolby Atmos e sistema operativo proprietario VIDAA U5.0. In tutto si contano quattro porte HDMI e, come anticipato, non manca il supporto agli standard DVB-T2 per digitale terrestre e DVB-S2 per satellitare. Il medesimo televisore, ma nella versione da 65 pollici, è altrimenti disponibile a 1.099 Euro anziché 1.199,90 Euro.

Ad accompagnare questi due TV di fascia alta è una versione ancor più costosa e aggiornata del portfolio dell’azienda asiatica: il TV Hisense 75U9GQ con display Mini-LED Ultra HD 4K da 75 pollici con tecnologia Quantum Dot. Anche in questo caso il sistema operativo è VIDAA U5.0, mentre lato video troviamo HLG, HDR10+ e Dolby Vision IQ, accompagnati nel comparto audio da Dolby Atmos. Il prezzo? 3.299 Euro al posto dei 3.999 Euro di listino.

