Unieuro, ultime ore per lo sconto di 300 euro sul TV 4K Sony

Non ci sono solamente gli sconti del Vero Fuoritutto Unieuro ad attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech. Infatti, sul portale della popolare catena è comparso anche uno sconto consistente su un televisore 4K di Sony.

Si fa riferimento al modello Sony KD-43X81K, che viene adesso proposto, nell'arco di un'iniziativa promozionale attiva fino al 22 gennaio 2023 (dunque al momento in cui scriviamo mancano poche ore al termine della promozione), a un prezzo di 599,90 euro.

Di mezzo c'è uno sconto di 300 euro, considerando che, stando a quanto si può leggere sul sito Web ufficiale di Unieuro, precedentemente ii prezzo del televisore di Sony ammontava a 899,90 euro. Insomma, nell'ambito dell'iniziativa promozionale della popolare catena c'è un possibile risparmio del 33%.

In ogni caso, il modello Sony KD-43X81K dispone di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K, dunque 3840 x 2160 pixel. Troviamo poi, lato software, il sistema operativo Android, così come non mancano 4 porte HDMI. Se vi interessa il tutto, potreste però voler dare un'occhiata alla scheda tecnica completa mediante il portale ufficiale di Sony.

Vale per il resto la pena di soffermarsi per un momento sul fatto che c'è un'offerta simile anche su Amazon. In questo caso la disponibilità risulta limitata al momento in cui scriviamo, ma potreste volerci dare un'occhiata perché anche qui il prezzo è di 599,90 euro.