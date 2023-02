Unieuro, ultime ore di sconto del 36% per il TV Sony 4K del 2022

Non c'è solamente lo sconto Unieuro su Samsung Galaxy S23 Ultra ad attirare l'attenzione degli appassionati del mondo della tecnologia in questa metà febbraio 2023. Infatti, ci sono molte altre iniziative promozionali lanciate dalla ben nota catena: tra queste, spicca uno sconto su un televisore 4K di Sony.

Più precisamente, il modello Sony KD-43X81K è adesso sceso a 573,63 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo apprendiamo che precedentemente il costo del dispositivo ammontava a 899,90 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 36%. A conti fatti, insomma, si tratta di uno sconto di 326,27 euro.

Da notare che, oltre al fatto che si fa riferimento a un televisore approdato sul mercato nel corso del 2022 (dunque non è passato poi così tanto tempo), che l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale Unieuro Specials. Quest'ultima proseguirà fino al 19 febbraio 2023, dunque avrete a disposizione relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter usufruire dell'offerta.

Al netto di questo, la scheda tecnica di Sony KD-43X81K include un pannello con diagonale di 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), mentre il sistema operativo è Android e non mancano dunque tutte le funzionalità smart del caso. Presenti inoltre DVB-T2, DVB-S2 e 4 porte HDMI.