Unieuro, ultime ore dello sconto sull'aspirapolvere senza fili Dyson

Sarà disponibile fino alle 23:59 del 26 Febbraio 2023 lo sconto di Unieuro sul Dyson V8 Origin, l'aspirapolvere senza fili della società inglese che viene proposta ad un prezzo il 9% inferiore rispetto a quello di listino.

Nella fattispecie, la Dyson V8 Origin è disponibile a 299 Euro, il 9% in meno rispetto ai 329 euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate da 99,66 Euro tramite Klarna e PayPal. La consegna a domicilio è garantita tra il 26 Febbraio 2023 ed il 1 marzo 2023 a costo zero, con possibilità di scegliere anche il ritiro in negozio gratuito.

La Dyson V8 Origin ha una capacità di aspirazione dei solidi di 0,54L, e secondo i dati ufficiali del produttore offre un'autonomia fino a 40 minuti con 5 ore di ricarica.

Come sempre, consigliamo di effettuare l'acquisto a stretto giro di orologio per poter approfittare della promozione che scadrà il 26 Febbraio.