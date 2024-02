Unieuro: ultime ore del super sconto su TV Samsung da 50 pollici

Sono le ultime ore degli sconti solo online di Unieuro, e sono anche le ultime ore per poter godere della promozione proposta dalla catena di distribuzione su un TV Samsung da 50 pollici, su cui è possibile sfruttare una riduzione degna di nota.

Si tratta, nello specifico, del modello UE50CU7170UXZT da 50 pollici, che può essere acquistato a 407 Euro, in calo dai 599,90 Euro di listino. Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 135,66 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero con Klarna o PayPal: tale sistema può essere scelto direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un TV da 50 pollici 4K Ultra HD con pannello a LED e risoluzione di 3840x2160 pixel. Presenti ovviamente i sintonizzatori DVB-C, DVB-S2 e DVB-T2, mentre per quanto riguarda il sistema operativo c’è il Tizen. La risoluzione del display è di 3840x2160 pixel.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di procedere rapidamente con l’ordine in caso d’interesse: la consegna è garantita tra il 7 ed il 13 Febbraio 2024, mentre il ritiro in negozio a costo zero varia a seconda del punto vendita scelto.