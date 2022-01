Unieuro, ultime ore di Vero Fuoritutto: non perdetevi il 46% di sconto su Amazfit GTS

In seguito alle promozioni di Unieuro relative ai prodotti di Rowenta, torniamo a concentrarci sulle proposte in termini di offerte tech. Infatti, non è da sottovalutare uno sconto legato allo smartwatch Amazfit GTS.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene venduto a un prezzo di 69,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Dal sito Web della nota catena si può apprendere che solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 129,99 euro. I conti sono presto fatti: c'è un 46% di sconto, per un risparmio di 60 euro. Una proposta niente male per chi sta cercando un dispositivo indossabile di questo tipo.

Ricordiamo tuttavia che l'offerta rientra nell'iniziativa Vero Fuoritutto di Unieuro, attiva fino al 27 gennaio 2022. In parole povere, in seguito alla pubblicazione della notizia che state leggendo, ci saranno relativamente poche ore per poter usufruire della promozione. In questo contesto, potreste dunque voler approfondire quanto proposto da Unieuro, prima che l'iniziativa giunga al termine.

Al netto di questo, c'è da dire che in realtà gli altri principali store online non sono di certo rimasti a guardare. Basti infatti pensare al fatto che su Amazon Italia lo smartwatch viene venduto proprio a 69,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Per il resto, se avete intenzione di approfondire il mercato, potete fare riferimento al nostro speciale relativo ai migliori smartwatch sotto i 100 euro, in cui potete trovare diversi altri prodotti.