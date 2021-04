Unieuro, ultime ore del volantino di aprile 2021: 5 offerte imperdibili

Il volantino “Gli Sconti che Sognavi” proposto da Unieuro terminerà alle 23:59 di questa domenica, 25 aprile 2021. È dunque giunto il momento di dare un’occhiata a cinque offerte assolutamente da non perdere, relative a prodotti come smart TV e soundbar, computer portatili e smartphone economici.

Partiamo proprio con il mondo della telefonia vedendo lo smartphone con lo sconto più elevato: Oppo A72 brandizzato Vodafone, che scende da 279,90 Euro a 169,99 Euro per un risparmio del 39%. Dotato del chip Qualcomm Snapdragon 665, giunge lato memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, per una batteria da 5000 mAh e, lato fotocamera, un singolo sensore anteriore da 16 megapixel e quattro lenti posteriori (48 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel). Il display, infine, è un pannello TFT da 6,5 pollici.

Passiamo ai televisori più interessanti del momento, iniziando come da prassi da uno dei modelli più economici ovvero United LED32HS72A9, smart TV venduto a 189,05 Euro anziché 239,90 Euro grazie non solo al volantino in questione ma anche allo sconto extra del 5% applicato direttamente in carrello. Le specifiche tecniche parlano di uno schermo LED da 32 pollici con risoluzione HD 1366 x 768 pixel, supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, tecnologia HDR10 e sistema operativo Android 9 Pie.

Segue il modello LG OLED65WX9LA proposto di base a 3999 Euro anziché 5148 Euro, ma scontato anche questo del 5% in più a causa della medesima promozione del TV precedente e per questo venduto a 3836,23 Euro. Insomma, uno sconto superiore al 22%. Come se non bastasse, abbinati a questo televisore sono anche gli auricolari True Wireless LG TONE Free FN6 Black, proposti in bundle unico alla suddetta cifra. Passando alle specifiche, si tratta di uno schermo da 65 pollici 4K, per sistema operativo webOS e supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre.

Dulcis in fundo proponiamo due computer portatili: il modello Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 venduto a 549,90 Euro al posto di 599,99 Euro e dotato di processore Intel Core i3-1005G1, display LED IPS Full HD da 15,6 pollici, 8 GB di memoria RAM DDR4 e SSD da 512 GB lato archiviazione. Altrimenti, segnaliamo HP Pavilion 15-eg0000nl con CPU Intel Core i7-1165G7, schermo Full HD da 15.6 pollici, scheda grafica NVIDIA GeForce MX450, 16 GB di RAM DDR4 e SSD M.2 NVMe da 1000 GB, proposto da Unieuro a 999 Euro anziché 1.149,99 Euro.

Sempre nella medesima catena di negozi potrete trovare anche uno smart TV QLED firmato Samsung scontato di ben 800 Euro.