Unieuro, ultime ore del volantino: cinque offerte da non perdere su TV, PC e smartphone

Mentre prosegue lo “Speciale LG”, Unieuro sta per concludere ufficialmente l’iniziativa “Passione Casa” con tanti sconti non solo su elettrodomestici ma anche su smart TV, smartphone, computer portatili e molto altro ancora. Vediamo dunque le migliori promozioni del momento, a poche ore dalla loro fine.

Cominciamo con lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9 proposto a 159,99 Euro anziché i 229,90 Euro di listino. Si tratta di un dispositivo mobile con display IPS LCD Full HD+ da 6,53 pollici, SoC Mediatek Helio G85 con frequenza a 2.0 GHz, 4 GB di RAM, 128 GB di archiviazione espandibile con microSD, batteria da 5020 mAh con ricarica rapida a 18W e quad-camera posteriore (48MP + 8MP + 2MP + 2MP), accompagnata da un unico sensore selfie da 13MP.

Passando subito al mondo dei computer portatili segnaliamo Lenovo IdeaPad 5 15IIL05, laptop sceso a 799,90 Euro a partire dai 1.018,90 Euro di listino. Qui troviamo uno schermo LED IPS Full HD da 15,6 pollici con risoluzione 1920 x 1080, processore Intel Core i7-1065G7, scheda grafica Intel Iris Plus Graphics condivisa, 8 GB di memoria RAM DDR4 e SSD da 1000 GB lato archiviazione.

In alternativa, altro modello interessante è HP Pavilion Gaming 16-a0020nl che scende da 1.299,99 Euro a 1.099 Euro attuali. In questo caso si parla di una CPU Intel Core i7-10750H con frequenza base a 2.6 GHz e Boost a 5 GHz, accompagnata da una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti con 4 GB di memoria, per 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Infine, il display è un pannello Full HD da 15.6 pollici.

Tra i televisori con gli sconti migliori notiamo dunque Hisense A7100F 70A7100F dotato di pannello 4K Ultra HD da 70 pollici, con sistema operativo VIDAA U, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, refresh rate di 60 Hz, HDR10 e audio Dolby Digital, il tutto a 599,90 Euro anziché 799 Euro. Infine, lo sconto migliore lo troviamo su Sony KE-65XH81, Android TV con pannello 4K Ultra HD da 65 pollici, Dolby Vision / HDR10 / HLG e hard disk da 16 GB venduto a 799,90 Euro al posto di 1.169 Euro.

