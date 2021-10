Unieuro, ultime ore del volantino dedicato allo switch off al DVB-T2: quante offerte!

Sono le ultime ore del volantino Unieuro dedicato allo Switch Off al DVB-T2, che scadrà alle 23:59 di domani giovedì 14 Ottobre 2021. Le promozioni sono davvero tantissime ed includono tantissimi TV e decoder.

Il TV LG 50UP78006LB da 50 pollici viene proposto a 499,90 Euro, in calo del 22% rispetto ai 649 Euro di listino, mentre il Samsung QE50Q60A da 50 pollici è disponibile a 679,90 Euro, con un risparmio del 28% sei si tiene conto del prezzo di listino di 949 Euro. Il Philips 55OLED806 da 55 pollici è invece disponibile a 1299 Euro: in questo caso la riduzione è del 23% rispetto ai 1699 Euro imposti dal produttore. In sconto troviamo anche l'LG 55NANO916PA da 55 pollici, ad 849,90 Euro: il 14% in meno rispetto ai 999 Euro di listino.

Non mancano all'appello, ovviamente, i TV: l'iZap T395 Terrestre è disponibile a 49,99 Euro, mentre l'iZap T366 viene proposto a 29,99 Euro.

Tra i set top box in offerta segnaliamo lo Xiaomi Mi Box S a 49,99 Euro, rispetto ai 69,99 Euro, mentre la Xiaomi Mi TV Stick HDMI è disponibile a 34,99 Euro: in questo caso il risparmio è del 30% dai 49,99 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile direttamente a questo indirizzo. I dettagli sulle spedizioni sono disponibili in ogni singola offerta.