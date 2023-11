Unieuro, ultimissime ore di Black Friday: TV LG 2023 quasi a metà prezzo

Certo, è ormai tempo di Natale per Amazon e chiaramente anche per gli altri store e-commerce, ma c'è ancora qualcuno che sta mettendo a disposizione le ultimissime offerte relative al Black Friday 2023. Facciamo riferimento a Unieuro, che al momento in cui scriviamo consente di portarsi a casa un televisore 2023 di LG quasi a metà prezzo.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto in quest'ambito, il modello LG 55NANO756QC viene adesso proposto a un prezzo pari a 499,90 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale si apprende che usualmente il prezzo consigliato per il prodotto ammonterebbe a 899,90 euro, quindi capite bene che c'è di mezzo un possibile risparmio di 400 euro.

Si arriva insomma quasi a metà prezzo, considerando che la metà di 899,90 euro sarebbe, per la precisione, 449,95 euro. In ogni caso, capite bene che l'offerta potrebbe potenzialmente fare gola a più di qualcuno, considerando anche che si fa riferimento a un modello di tutto sommato recente approdo sul mercato. Vale però la pena notare che avrete poche ore, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter eventualmente usufruire dell'iniziativa, visto che quest'ultima rientra nel Black Friday di Unieuro in scadenza il 30 novembre 2023.

Guardando alla scheda tecnica di LG 55NANO756QC, quest'ultima include un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano per il resto tutte le funzionalità smart del caso, ma per maggiori dettagli potreste voler consultare direttamente il sito Web ufficiale di LG.