Unieuro, une ebike in regalo con la campagna 'Un regalo così te lo fa solo Unieuro'

Da qualche giorno è ripartita su Unieuro una promozione ormai diventata un classico per tutti coloro che frequentano il distributore d’elettronica. Nella fattispecie, si tratta dell’offerta “Un Regalo Così Te Lo Fa Solo Unieuro”, che fino al 23 Giugno 2022 consente di ottenere una ebike in omaggio.

Nello specifico, coloro che acquisteranno uno tra i prodotti selezionati riceveranno una fat bike pieghevole Teklio (uno dei nuovi brand esclusivi di Unieuro) oppure, pagando un supplemento di 79 Euro, il monopattino elettrico di ultima generazione Teklio, dotato di indicatori di direzione e freni a disco sia anteriori che posteriori.

La lista completa dei prodotti che danno diritto al volantino può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo, dove sono presenti anche varie offerte. Ad esempio, le cuffie Xiaomi Buds 3 Lite sono disponibili a 24,99 Euro, il 16% in meno rispetto ai 29,99 Euro di listino. L’iPhone 13 da 128 gigabyte invece passa ad 829 Euro, l’11% in meno rispetto ai 939 Euro di listino. Interessante anche il Lenovo IdeaPad Duet Chromebook, a 199,99 Euro, il 42% in meno rispetto ai 349 Euro precedenti. Il Samsung Galaxy Tab A8 LTE, invece, è disponibile a 259,90 Euro, con un risparmio del 18% rispetto ai 319,90 Euro di listino.