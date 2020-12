Unieuro, variante base di un top di gamma Android 5G 2020 in offerta a 379 euro!

Dopo aver svelato il volantino "I Natalissimi", Unieuro ha lanciato un'offerta interessante relativa alla variante base di uno smartphone Android 5G top di gamma del 2020, che viene proposta a un prezzo molto intrigante.

Più precisamente, Motorola Edge viene venduto a 399 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Già così si tratterebbe di uno sconto del 42%, ovvero di 300,90 euro, dato che, stando al sito Web della nota catena, in genere il prezzo sarebbe di 699,90 euro. Tuttavia, non è finita qui: infatti, il prodotto rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un 5% di sconto extra. In parole povere, aggiungendo lo smartphone al carrello, il prezzo scende a 379,05 euro, per uno sconto totale di 320,85 euro.

Niente male per un dispositivo di recente uscita. Vi ricordiamo infatti che lo smartphone è stato annunciato ad aprile 2020. Il modello dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Se volete approfondire per bene il dispositivo coinvolto, potete farlo mediante la nostra recensione di Motorola Edge (pubblicata a inizio giugno 2020).

Per quel che concerne gli altri principali store online, non siamo riusciti a trovare questo modello sul portale ufficiale di MediaWorld. I rivenditori di Amazon Italia, invece, lo propongono a partire da 415,70 euro.

Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a chi stava attendendo un calo di prezzo del dispositivo.