Unieuro Vero Fuoritutto, 21% di sconto sullo smartphone Redmi 10

Non sono disponibili unicamente offerte su televisori LG da Unieuro, dato che il portale ufficiale della nota catena presenta molte altre iniziative promozionali. Tra queste c'è uno sconto relativo allo smartphone Redmi 10.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene ora proposto, nel suo modello da 4/128GB, a un prezzo pari a 179,99 euro mediante il sito Web di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 229,90 euro. In parole povere, c'è uno sconto del 21%, ergo si possono risparmiare 49,91 euro. La promozione rientra nell'iniziativa Vero Fuoritutto di Unieuro, che terminerà il 27 gennaio 2022, quindi al momento in cui scriviamo c'è ancora circa una settimana per poter usufruire dell'offerta.

In ogni caso, va fatto notare che anche MediaWorld ha avviato una promozione simile. Infatti, il costo di Redmi 10, chiaramente nella variante che dispone di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, è pari proprio a 179,99 euro sul portale di MediaWorld. In questo caso, però, si fa riferimento al modello "brandizzato" WindTre. Per quel che concerne, invece, Amazon Italia, il noto portale e-commerce proporrebbe lo smartphone a 179,99 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile.

Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a non pochi utenti. Per il resto, potete approfondire le specifiche tecniche di Redmi 10 sul portale ufficiale di Xiaomi.