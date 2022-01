Unieuro, il Vero Fuoritutto continua fino al 13 Febbraio: sconti fino al 60%

Unieuro proroga oggi il "Vero Fuoritutto", che continua fino al 13 Febbraio 2022 e propone sconti fino al 60% su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica. Protagonisti sono smartphone, ma anche tablet e dispositivi IT.

Snocciolando le offerte, il Samsung Galaxy A02s da 32 gigabyte è disponibile a 119,99 Euro, il 25% rispetto ai 159,99 Euro di listino. In offerta anche l'Oppo A74, a 219,90 Euro, con un risparmio del 26% dai 299,99 Euro, ma anche l'iPhone 13 da 256 gigabyte è in offerta, a 949 Euro: lo sconto è del 10% se si confronta il prezzo con i 1059 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli altri dispositivi in offerta, il Samsung Galaxy Tab A8 da 10,5 pollici LTE Only con 64 gigabyte di memoria viene proposto a 289,90 Euro, il 9% in meno rispetto ai 319,90 Euro di listino.

Fronte indossabili, invece, l'Huawei Watch GT2 Pro con cassa da 46mm può essere acquistato a 179,99 Euro, il 40% in meno rispetto ai 299,99 Euro precedenti, ma segnaliamo anche il Samsung Galaxy Watch4 da 44mm, a 249,90 Euro, in calo del 16% rispetto ai 299,90 Euro precedenti: il risparmio è di 50 Euro.

Interessante anche lo sconto sul TV Samsung QLED QE55Q70A da 55 pollici, che viene proposto a 799,90 Euro, il 38% in meno rispetto ai 1299 EUro di listino.

La lista completa può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.