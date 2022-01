Unieuro Vero Fuoritutto, imponente sconto del 50% su una soundbar Sony

In un periodo di cambiamenti per il mondo della televisione italiana, che ci sta gradualmente conducendo verso lo switch off al DVB-T2, un buon numero di persone sta acquistando un nuovo televisore. In questo contesto, qualcuno potrebbe voler fare all-in e migliorare anche l'audio con l'acquisto di una soundbar.

Qui entra in gioco un'offerta che rientra nell'iniziativa Vero Fuoritutto di Unieuro, che proseguirà fino al 27 gennaio 2022. Infatti, la soundbar Sony HT-SF200 è al centro di uno sconto del 50%: più precisamente, il prezzo del prodotto si è dimezzato, passando da 199,99 euro a 99,99 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Insomma, capite bene che potrebbe risultare un buon affare per coloro che stanno cercando una soundbar singola a 2.1 canali con Bluetooth (chi vuole approfondire le specifiche può chiaramente trovare maggiori dettagli nelle fonti ufficiali).

Nel caso ve lo stiate chiedendo, Unieuro non è l'unica catena ad aver lanciato una promozione sul prodotto. Basta infatti collegarsi al portale ufficiale di MediaWorld per notare che anche in questo caso il costo della soundbar è sceso a 99,99 euro. Inoltre, da notare il fatto che pure su Amazon il prezzo ammonta a 99,99 euro. In parole povere, come spesso accade, i vari store si stanno facendo concorrenza.

Questo va a vantaggio dell'utente, che può potenzialmente portarsi a casa una soundbar di Sony a prezzo niente male.