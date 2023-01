Da Unieuro parte il 'Vero Fuoritutto' di inizio 2023: sconti fino al 19 Gennaio

Non c'è solo il nuovo volantino Euronics in questo lunedì 2 Gennaio 2023. Anche Unieuro, infatti, propone la nuova promozione che porta con se il "Vero Fuoritutto" fino al 19 Gennaio 2023.

Tra gli sconti, segnaliamo il Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 da 10,4 pollici nella versione con 64 gigabyte di memoria a 329,90 Euro, il 25% in meno rispetto ai 439,90 Euro di listino. Lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro da 128 gigabyte invece passa a 229,90 Euro, con un risparmio del 30% rispetto ai 329,90 Euro di listino.

Fronte Apple, l'Apple Watch Series 8 GPS Only con cassa da 45mm in alluminio può essere acquistato a 499 Euro, il 9% in meno rispetto ai 549 Euro di listino, mentre l'iPhone 11 da 128 gigabyte è disponibile a 549 Euro e l'iPhone 13 da 128 gigabyte a 799 Euro, il 14% in meno dai 939 Euro di listino.

Il Lenovo TabM10 FHD Plus da 10,3 pollici con 64 gigabyte di storage invece è disponibile a 189,99 Euro, il 23% in meno rispetto ai 249,90 Euro di listino.

Unieuro sconta anche il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, a 1099 Euro, con un risparmio del 20% rispetto ai 1379 Euro imposti dal produttore.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.