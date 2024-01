Unieuro, parte il Vero Fuoritutto di inizio 2024: sconti fino al 17 Gennaio

Unieuro lancia in giornata odierna il nuovo volantino, che porta Il Vero Fuoritutto su una serie di prodotti d’elettronica ed informatica.

Apple Watch Series 9 nella versione GPS Only con cassa da 45mm in alluminio viene proposto a 449 Euro, con un risparmio di 40 Euro rispetto ai 489 Euro di listino, mentre le AirPods con case di ricarica Lightning passano a 119 Euro, in calo dai 149 Euro imposti dal produttore.

Interessante anche lo sconto sul Samsung Galaxy Watch4 Classic, che viene proposto a 189,99 Euro, dai 399,90 Euro di listino, mentre Honor 90 5G è disponibile a 429,90 Euro, dai 599,90 Euro precedenti. Il realme C invece passa a 169,99 euro, 30 Euro in meno rispetto ai 199,99 Euro di listino.

In offerta anche il Samsung QE55Q70CATXZT da 55 pollici, a 749,90 Euro, dai 1299 Euro di listino, mentre il Samsung QE43Q60CAUXZT da 43 pollici passa a 499,90 Euro e l’AU7090 da 65 pollici è disponibile a 599,90 Euro, in calo dai 949 Euro di listino. Sempre fronte televisivo, segnaliamo anche la promozione sul Samsung QE65S90CATXZT da 65 pollici, che è disponibile a 1899 Euro, in calo dai 2999 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.