Unieuro Vero Fuoritutto, notebook ASUS con GPU RTX 3050 in offerta

Non ci sono solamente promozioni su smartphone pieghevoli da Unieuro, dato che la popolare catena ha lanciato svariate iniziative. Tra le varie offerte presenti sul sito Web ufficiale, troviamo quella relativa a un notebook ASUS che dispone di una GPU RTX 3050.

Infatti, nell'ambito dell'iniziativa Vero Fuoritutto di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 27 gennaio 2022, il modello ASUS TUF Dash F15 FX516PC-HN001T viene venduto a un prezzo pari a 1099 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto ammontava a 1299 euro, ergo c'è uno sconto di 200 euro.

L'occasione può essere di quelle ghiotte per coloro che non hanno più intenzione di aspettare, anche dopo aver visto le più recenti novità in ambito notebook da gaming di NVIDIA. In ogni caso, le caratteristiche tecniche di ASUS TUF Dash F15 FX516PC-HN001T includono, oltre alla succitata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, 8GB di RAM, 512GB di SSD e un processore Intel Core i7-11370H. Lo schermo ha diagonale di 15,6 pollici e risoluzione Full HD e non mancano Wi-Fi 6 e Windows 10 Home (ovviamente aggiornabile a Windows 11).

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante sotto diversi punti di vista.