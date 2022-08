Unieuro Vero Fuoritutto, risparmio del 24% su Samsung Galaxy A13

Al netto delle nuove Offerte Solo Online di Unieuro, torniamo ad approfondire quanto lanciato in termini di promozioni dalla ben nota catena. Infatti, quest'ultima ha messo al centro di uno sconto niente male lo smartphone Samsung Galaxy A13.

Più precisamente, il dispositivo viene ora proposto, nella sua variante da 4/64GB, a un costo pari a 149,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in precedenza il prezzo dello smartphone ammontava a 199,90 euro. In parole povere, non manca un possibile risparmio del 24%, ovvero c'è uno sconto di 49,91 euro.

Si sfonda insomma la "barriera psicologica" dei 150 euro, grazie all'iniziativa promozionale Il Vero Fuoritutto di Unieuro. In ogni caso, quest'ultima rimarrà attiva fino alla giornata dell'11 agosto 2022. Questo significa che, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, avrete a disposizione un buon numero di giorni per poter usufruire dell'offerta.

Per il resto, approfondendo quanto proposto relativamente al prodotto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che da MediaWorld lo smartphone viene attualmente venduto a 199,99 euro (potrebbe però farvi piacere sapere che il modello da 128GB viene proposto a 169,99 euro). Su Amazon Italia, invece, Samsung Galaxy A13 viene venduto a 177,05 euro tramite rivenditori.