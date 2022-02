Unieuro Vero Fuoritutto, ultime ore: OPPO Band in sconto del 40%

Siamo entrati nelle ultime ore dell'iniziativa Il Vero Fuoritutto Continua di Unieuro, dato che quest'ultima si appresta a terminare nella giornata del 13 febbraio 2022. In questo contesto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a un'offerta legata alla smartband OPPO Band.

Infatti, quest'ultima è al centro di uno sconto del 40%, in quanto in precedenza il prezzo del prodotto era di 49,99 euro, mentre ora risulta pari a 29,99 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Questo significa che si possono risparmiare 20 euro. In ogni caso, vista la scadenza citata in precedenza, vi ricordiamo che la promozione, che potrebbe fare gola a un certo tipo di utente, rimarrà disponibile per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

In ogni caso, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi sta cercando un dispositivo low cost di questo tipo. Infatti, come potete approfondire nella nostra recensione di OPPO Band (uscita a maggio 2021), si tratta tutto sommato di un prodotto interessante, che rappresenta una buona "prima volta" per il brand OPPO in questo settore.

Per quel che concerne i prezzi disponibili sugli altri principali store online relativamente alla smartband, dovete sapere che quest'ultima viene proposta a 29,99 euro anche da MediaWorld. Inoltre, su Amazon il prezzo è sempre pari a 29,99 euro. Insomma, ci sono varie promozioni intriganti legate a OPPO Band in questo periodo.