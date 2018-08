Unieuro: al via il Fuoritutto, TV 4K, smartphone e molto altro con sconti fino al 50%

Inizia oggi 17 agosto il nuovo Fuoritutto da Unieuro. Il rivenditore ha messo in sconto, fino al 50%, diversi prodotti, tra cui troviamo televisori, smartphone e computer, ma anche elettrodomestici e molto altro.

Il volantino è visibile a questo link e include alcuni prodotti molto interessanti, primo fra tutti l’ottimo TV Sony KD-49XF9005. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un televisore 4K da 49” con HDR dotato di retroilluminazione Full LED e pannello a 10 bit, caratteristiche che lo rendono perfetto per la visione dei contenuti con High Dynamic Range, soprattutto negli ambienti più luminosi. Un ottimo TV anche per giocare, proposto al prezzo di 1.199€, con uno sconto del 14%. Scorrendo l’elenco dei TV in offerta troviamo anche un modello QLED di Samsung, il QE55Q7FAM, scontato dai 1.999 ai 1299 euro. Anche in questo caso, siamo di fronte a un TV pensato per mostrare al meglio i picchi luminosi dei contenuti in HDR, ma spingendo ancor più in là la luminosità del pannello, che arriva a ben 1500 nit. Grazie alla tecnologia QLED il TV Samsung genera colori molto intensi e vibranti, al netto di una gestione del nero meno accurata, complice anche l’utilizzo di una retroilluminazione Edge Led. Sul fronte gaming, Samsung è stata tra le prime aziende a gestire al meglio l’input lag nei suoi prodotti, per cui non ci sono problemi.

In campo TV questi sono i modelli più interessanti proposti, passando agli smartphone invece, troviamo il Samsung Galaxy S8 scontato del 31%, con il prezzo che scende a 499€. In sconto anche un notebok da gaming, l’Asus FX504 della linea TUF, dotato di processore i7-8750H e GPU NVIDIA GTX 1050 Ti, proposto a 1.099€.

