Unieuro, voglia d'estate? Doppio sconto sullo speaker di Xiaomi

Lo sappiamo: siamo ancora in primavera (che tra l'altro è iniziata da poco). Tuttavia, non mancano poi così tanti mesi alla stagione che un po' tutti attendono, ovvero quella estiva. Probabilmente è anche per questo che catene come Unieuro stanno iniziando a scontare prodotti come lo speaker di Xiaomi.

Più precisamente, Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker da 16W viene adesso proposto a un prezzo pari a 39,90 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, di solito il costo del prodotto ammonterebbe a 49,99 euro. In parole povere, c'è dunque già di base uno sconto del 20%, ovvero si possono risparmiare 10,09 euro.

Non è tuttavia finita qui, dato che dalla pagina dedicata allo speaker apprendiamo che c'è anche un risparmio extra del 5% direttamente in carrello. Questo significa che, una volta premuto sul pulsante "Aggiungi al carrello" il costo del prodotto scende a 37,90 euro, per un possibile risparmio totale di 12,09 euro. Insomma, c'è una doppia promozione relativa al prodotto.

Lo speaker messo in offerta da Unieuro dispone di una colorazione blu ed è stereo. Dalla descrizione del prodotto si apprende poi che il collegamento può avvenire sia tramite cavo che mediante wireless. Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto da parte degli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia vendono la variante Black a 36 euro. MediaWorld, invece, propone la colorazione Blue a 39,99 euro.