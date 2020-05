Unieuro, volantino Apple: fino al 41% di sconto su iPhone, AirPods, Apple Watch e Macbook

In concomitanza con il lancio degli LG Crazy Days, Unieuro ha anche lanciato lo Speciale Apple, un nuovo volantino dedicato esclusivamente ai prodotti della società di Cupertino, che possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Partendo dagli iPhone, che sono il piatto forte, iPhone 7 da 32 gigabyte è disponibile a 379 Euro, mentre iPhone Xs Max da 64 gigabyte passa a 749 Euro, con uno sconto pari al 41% rispetto ai 1289 Euro del prezzo di lancio. In volantino però troviamo anche iPhone 11 da 64 gigabyte, in varie colorazioni, a 769 Euro, mentre l'iPhone 11 Pro Max da 64 gigabyte può essere acquistato a 1249 Euro, mentre su iPhone Xr viene proposto uno sconto del 9%, a 669 Euro.

Le AirPods 2 con case di ricarica Lightning possono essere acquistate a 139 Euro, mentre sulle AirPods Pro lo sconto è del 14% e possono essere acquistate a 239 Euro.

Come dicevamo poco sopra, in volantino è presente anche Apple Watch:la Series 3 con cassa da 42mm è disponibile a 259 Euro, mentre Series 5 da 44mm, GPS Only, può essere portato a casa a 479 Euro.

Sul MacBook Pro invece viene proposto uno sconto del 16%, ed è disponibile a 1.299 Euro. Si tratta della variante con processore Intel Core i5 di ottava generazione, con 8GB di RAM LPDDR3, SSD da 128GB e schermo da 13,3 pollici.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.