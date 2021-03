Unieuro, al via il volantino di Aprile 2021: tanti sconti su TV, smartphone e PC da gaming

Con la scadenza del volantino Unieuro di Marzo 2021, e l'imminente arrivo del nuovo mese, la catena di distribuzione lancia le promozioni di Aprile 2021, che saranno disponibili fino all'11/4 su un'ampia gamma di prodotti.

Partendo dai laptop da gaming, troviamo in offerta l'Acer Nitro 5 con processore Intel Core i5 di decima generazione accompagnato da 8GB di RAM DDR4, SSD da 512 gigabyte e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, che è disponibile a 1099 Euro, con una riduzione di 200 Euro rispetto ai 1299 Euro di listino.

Tra i TV OLED, invece, citiamo la promozione sull'LG OLED65CX6LA da 65 pollici, su cui viene proposta una riduzione del 24% a 1999 Euro, il 24% in meno rispetto ai 2648 Euro di listino, mentre il Sony KD55A8 da 55 pollici passa a 1599 Euro dai 1899 Euro di listino. Per quanto riguarda i QLED, invece, il QE50Q60TAU da 50 pollici può essere acquistato a 599,90 Euro, il 29% in meno rispetto agli 849 Euro di listino, mentre il Samsung QE55Q70TAT da 55 pollici è disponibile ad 899,90 Euro ed il QE65Q90TAT da 65 pollici passa a 1699 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy S20 FE è disponibile a 619 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi Note 9 passa a 169,99 Euro.