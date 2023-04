Unieuro, col nuovo volantino di Aprile rimborsi fino a 300 Euro sul cambio PC

Nuova iniziativa promozionale lanciata da Unieuro, che quest’oggi dà il via all’offerta “Cambia il tuo PC” valida fino al prossimo 27 Aprile 2023. Protagonisti principali sono i computer, su cui è possibile ottenere un rimborso fino a 300 Euro dando dietro l’usato.

Il funzionamento del rimborso è molto semplice: acquistando un PC fisso o portatile di qualsiasi brand a partire da 299 Euro è possibile ottenere un rimborso fino a 300 Euro. Agli utenti viene data la possibilità di rendere notebook o PC desktop di qualsiasi marca e modello a patto che siano funzionante, integro e non più vecchio di cinque anni.

Per ottenere il rimborso è necessario innanzitutto procedere con l’acquisto di un nuovo PC fisso o portatile a patto che il prezzo sia di almeno 299 Euro. Quindi registrarlo entro 15 giorni sul sito unieuro-promozioni.it, scegliere la data per il ritiro a domicilio dell’usato. La catena provvederà ad effettuare un bonifico pari al valore del rimborso entro 30 giorni dalla convalida.

Tra i PC in offerta segnaliamo il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ad 899 Euro, il 26% in meno rispetto ai 1229 Euro di listino, ma le promozioni abbracciano tante categorie tra cui i TV: in quest’ambito segnaliamo l’offerta sul TV Samsung UE55AU7170 da 55 pollici a 449,90 Euro, mentre tra gli smartphone è interessante l’offerta su iPhone 14 Pro da 128 gigabyte a 1179 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.