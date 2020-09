Unieuro, volantino di Ottobre 2020: offerte su smartphone, TV OLED e smartwatch

Unieuro lancia oggi il nuovo volantino "Passione Casa", che sarà attivo fino all'8 Ottobre e permette di ricevere in abbinata un'asciugatrice su un elettrodomestico in promozione, ma propone anche una serie di offerte su tanti prodotti d'elettronica ed informatica.

Partendo dai TV, per quanto concerne gli OLED l'LG OLED65CX6LA da 65 pollici passa a 2299 Euro, il 22% in meno rispetto ai 2948 Euro di listino. In sconto troviamo anche la Sony KD55A8 da 55 pollici OLED a 1699 Euro, per un risparmio del 15% rispetto ai 1999 Euro precedenti. Per quanto concerne i QLED, invece, il Samsung QE55Q70TAT da 55 pollici viene proposto ad 899 Euro, il 18% in meno dai 1099 Euro precedenti, mentre il Samsung QE65Q90TAT da 65 pollici viene proposto a 1999 Euro, il 205 in meno dai 2499 Euro imposti dal produttore.

Fronte smartphone, il Samsung Galaxy S20 da 128GB viene proposto a 599 Euro dai 929 Euro di listino. Lo Xiaomi Mi Note 10 Lite nella variante con 6/128GB invece passa a 299,90 Euro, ma all'appello troviamo anche vari iPhone, tra cui l'iPhone SE da 64 gigabyte a 479 Euro, mentre l'iPhone 11 Pro da 64 gigabyte passa a 999 Euro ed è disponibile in varie colorazioni.

Per quanto riguarda gli smartwatch, invece, citiamo l'Apple Watch Series 5 da 44mm GPS Only a 419 Euro ed Apple Watch Series 3 da 42mm a 259 Euro.