Unieuro, via al volantino 'Passa al Nuovo': sconti fino al 28 Marzo 2024

Con la scadenza della precedente iniziativa promozionale, Unieuro lancia oggi il nuovo volantino “Passa al Nuovo”, che fino al 28 Marzo 2024 propone una serie di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti.

Il TV LG OLED evo Gallery Edition 4K da 55 pollici della serie G2 è disponibile a 1198 Euro, in calo rispetto ai 2499 Euro di listino, ma in offerta troviamo anche il Samsung Series 6 QE50Q60CAUXZT da 50 pollici a 549 Euro, con un risparmio di 400 Euro rispetto ai 949 Euro di listino.

Tra gli smartphone, segnaliamo il Samsung Galaxy S24 a 989 Euro, ma in offerta troviamo anche l’iPhone 15 da 128 gigabyte ad 829 Euro, con un risparmio di 150 EUro rispetto ai 979 Euro di listino. Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm in alluminio invece passa a 259 Euro, 30 Euro in meno rispetto ai 289 Euro di listino.

Il Samsung Galaxy Tab A9+ WiFi Only, nella variante da 11 pollici invece è disponibile a 199,99 Euro, con un risparmio di 60 Euro rispetto ai 259,90 Euro imposti dal produttore. Il modello da 128 gigabyte invece passa a 249,90 Euro, con un risparmio di 60 Euro dai 309,90 Euro.

