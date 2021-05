Unieuro, al via il volantino 'Passione Casa': sconti su TV e smartphone fino al 20 Maggio

Unieuro dà oggi il via al nuovo volantino "Passione Casa" che, contrariamente a quanto si possa credere dal titolo, propone una serie di sconti molto interessanti anche su prodotti d'elettronica ed informatica.

Il piatto forte è rappresentato dai TV OLED: l'LG 55 A1 da 55 pollici è disponibile a 1299 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1599 Euro di listino, mentre l'LG OLED 65 CX da 65 pollici passa a 1999 Euro: in questo caso il risparmio è del 20% se si tiene conto che di listino ha un prezzo di 1999 Euro. Il Samsung QLED QE55Q60A da 55 pollici 4K QLED, invece, è disponibile al prezzo di 899,90 euro.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, segnaliamo la promozione sul Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, che passa a 1299 Euro, il 2% in meno dai 1329 Euro, mentre il Samsung Galaxy S21 5G da 128 gigabyte passa ad 829 Euro, con un risparmio del 5% dagli 879 Euro di listino. Per quanto concerne Xiaomi, invece, segnaliamo la promozione sullo Xiaomi Mi 11 Lite a 329,90 Euro, mentre lo Xiaomi Mi 10T viene proposto a 389,90 Euro.

Fronte smartwatch, invece, citiamo la promozione su Apple Watch SE GPS Only, a 319 Euro ed il Samsung Galaxy Watch Active a 129,99 euro.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.