Unieuro, parte il nuovo volantino: sconti e buono regalo fino al 16 Marzo

Con la scadenza degli "Sconti Batticuore", Unieuro lancia oggi il nuovo volantino di Marzo 2023 battezzato "Ogni Momento è Buono" e che si articola su due fronti: agli sconti classici infatti si aggiunge la possibilità di ricevere un buono regalo in base alla propria spesa.

Unieuro infatti evidenzia che per ogni 100 Euro di spesa si riceverà un buono da 20 Euro da utilizzare dal 17 Marzo al 30 Aprile 2023. Come leggiamo nella pagina dedicata, sono esclusi dall'utilizzo del voucher i computer del brand Apple, gli iPad, Apple Watch, AirPods, iPhone, le console da gioco, i servizi di consegna ed installazione e le carte per tutti i servizi prepagati.

Per quanto concerne gli sconti, invece, il Samsung Galaxy A33 5G viene proposto a 299,90 Euro, il 23% in meno rispetto ai 389,90 Euro di listino, mentre il Galaxy A53 passa a 399,90 Euro, con un risparmio del 24% dai 529,90 Euro.

In sconto troviamo anche Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm, a 299 Euro, mentre la variante da 40mm è disponibile a 269 Euro.

L'iPad Air da 10,9 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di storage è invece disponibile in offerta a 649 Euro, ma tra le offerte segnaliamo anche l'iPhone 14 Pro Max da 256 gigabyte che viene proposto a 1539 Euro.

Non potevano mancare all'appello le promozioni sui TV: il Samsung Crystal QE55QN85B da 55 pollici è disponibile in offerta a 999 Euro, il 44% in meno rispetto ai 1801,75 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.