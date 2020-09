Unieuro volantino di Settembre: fino al 54% di sconto sui TV QLED Samsung

Unieuro, nell'ambito del nuovo volantino di Settembre, propone delle interessanti offerte su un'ampia serie di televisori QLED di Samsung, su cui si raggiunge una riduzione del prezzo del 54% rispetto a quelli imposti dal produttore.

L'offerta più conveniente è quella che riguarda il Q90R del 2019 da 65 pollici, che può essere acquistato a 1599 Euro, appunto il 54% in meno rispetto ai 3499 Euro di listino.

Interessante anche lo sconto sul QE55Q80TAT da 55 pollici, della Series 8, che viene proposto a 1199 Euro, per uno sconto del 20% se si confronta ai 1499 Euro di listino. Stesso sconto, sempre del 20%, sul Samsung QE55Q60TATU della Series 6 da 55 pollici che è disponibile a 799 Euro: il risparmio è pari a 200 Euro netti in questo caso.

Più basso invece lo sconto sul QE75Q70TAT Series 7 da 75 pollici, che viene scontato a 2299 Euro rispetto ai 2499 Euro precedenti, l'8% in meno.

Unieuro propone la consegna gratuita sulla maggior parte dei prodotti presenti in volantino, con ritiro in negozio a costo zero e possibilità anche di pagare con PayPal. Nel caso dei televisori, inoltre, è anche possibile aggiungere l'assistenza extra di 36 mesi che va a sommarsi a quella da 24 mesi prevista dal produttore. I prezzi sono variabili a seconda del prodotto.