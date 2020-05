Unieuro, volantino speciale targato Samsung: tanti sconti su TV e smartphone

Unieuro lancia oggi il nuovo volantino battezzato "Samsung Dream Days", che sarà disponibile fino al 18 Maggio e permette di godere di un'ampia gamma di sconti su tantissimi prodotti Samsung, inclusi smartphone, smartwatch e televisori.

Partendo dai TV, il Samsung Q60R da 49 pollici 4K QLED può essere acquistato a 499 euro, il 50% in meno rispetto ai 999 Euro di listino, mentre l'RU7170 del 2019 da 43 pollici UHD 4K è disponibile a 309 Euro, per un risparmio del 38% rispetto ai 499 Euro di listino. Interessante anche l'offerta sul Samsung Q80R da 65 pollici, che passa a 999 Euro, mentre l'RU8000 da 55 pollici è disponibile a 499 Euro.

Tra gli smartphone, invece, troviamo il Samsung Galaxy A40 a 169,90 Euro, il 34% in meno rispetto al prezzo di listino, mentre sul Galaxy A51 viene garantito uno sconto del 29% a 269 Euro. Il Galaxy Note10 Lite, invece, passa a 479 Euro, per un risparmio di 150 Euro. Per quanto concerne gli smartwatch, invece, in offerta troviamo solo il Galaxy Watch, in due colorazioni, a 199 Euro.

In offerta troviamo anche la soundbar Samsung Harman/Kardon HW-Q70R da 3.1.2 canali, a 349,90 Euro, un prezzo che garantisce un risparmio di 200 Euro.

La lista completa dei prodotti scontati è disponibile a questo indirizzo.