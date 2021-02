Unieuro ci vuole smart: molti wearable scontati fino al 30%

Dopo aver analizzato le migliori offerte di Mediaworld sulle Smart TV, diamo un'occhiata ai migliori dispositivi indossabili in promozione da Unieuro. Dalle Apple AirPods Pro agli smartwatch Samsung Galaxy Watch, il risparmio è assicurato.

L'offerta più allettante del lotto riguarda senza dubbio le Apple AirPods Pro, auricolari true wireless dall'eccezionale qualità di riproduzione grazie alla modalita Spatial Audio e alle avanzatissime tecnologie di cancellazione del rumore, proposte al 25% di sconto sul prezzo di listino e ora disponibili a soli 207,90 Euro.

Un'alternativa decisamente più economica ma non per questo meno valida sono le Apple AirPods del 2019, offerte dal gigante dell'elettronica a 129,99 Euro, una cifra decisamente allettante per chi desidera entrare per la prima volta nel mondo degli auricolari TWS.

Spostandoci sugli smartwatch, lo sconto più aggressivo lo riceve il Samsung Galaxy Watch Active con cassa da 40 mm. L'orologio smart di Samsung viene proposto nelle colorazioni Black e Rose Gold alla cifra di 149,99 Euro, per un crollo complessivo del 34% sul prezzo di listino.

Piccolo, ma solo nel peso, è lo splendido Amazfit GTS di prima generazione, in promozione ad appena 99,99 Euro. Un ottimo smartwatch dotato di display AMOLED Retina da 1,65 pollici e una straordinaria autonomia fino a 14 giorni.