Da Unieuro parte il weekend LG: fine settimana di sconti sui TV OLED e NanoCell

Da Unieuro è già tempo di weekend. Da oggi, Giovedì 27 Gennaio 2022, è partito un nuovo volantino della catena di distribuzione che permette di godere di "un weekend di prezzo mai visti" su tanti modelli di TV LG sia OLED che NanoCell, fino al prossimo 31 Gennaio 2022.

Partendo dai TV OLED, in offerta segnaliamo la gamma A1. L'LG OLED 65A1 da 65 pollici è disponibile a 1699 Euro, con uno sconto del 29% rispetto ai 2399 Euro di listino, mentre l'OLED55A1 da 55 pollici sempre della gamma A1 viene proposto a 999 Euro, in calo del 37% dai 1599 Euro precedenti. Infine, segnaliamo anche l'OLED65A1 da 65 pollici a 1699 Euro, il 29% in meno dai 2399 Euro imposti dal produttore.

Infine, segnaliamo anche l'LG NanoCell NANO91 da 86 pollici a 2599 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 3499 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.

