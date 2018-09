Unieuro, weekend No IVA sui televisori: sconti su Smart TV 4K, QLED ed OLED

Unieuro attraverso un banner pubblicato sulla home del sito, ha annunciato il lancio di un nuovo weekend No Iva, incentrato però esclusivamente sui televisori con costo superiore ai 500 Euro, su cui viene applicato uno sconto del 22%. Ne abbiamo scelti per voi alcuni.

Il grosso dell'offerta è rappresentato dai televisori Ultra HD, che come si può vedere dalla pagina prodotto soddisfano praticamente tutte le esigenze.

Ad esempio, il Samsung UE55NU7400U da 55 pollici può essere portato a casa a 584,22 Euro, per uno sconto di circa 165 Euro rispetto al prezzo originale di 749 Euro. Anche Sony partecipa all'ondata di sconti, e lo fa anche con il KD43XF8096 da 44 pollici, un televisore a LED 4K Ultra HD con supporto HDR che è disponibile a prezzo scontato di 662,22 Euro: in questo caso il risparmio è superiore ai 180 Euro.

Sempre tornando da Samsung e restando nella linea Ultra HD, è disponibile a 506,22 Euro l'UE49NU7500 da 49 pollici, mentre per coloro che dispongono di un budget più elevato si può salire a 779 Euro per l'UE55NU8000T da 55 pollici, sempre a LED.

Per quanto riguarda i televisori basati sulla tecnologia OLED, il piatto è più ristretto, ma l'offerta è importante. I prezzi sono chiaramente più elevati, basti pensare ai 3.119,22 Euro chiesti per OLED 65E9PLA da 65 pollici di LG. Più basso invece il prezzo del Sony KD65AF8, un televisore OLED 4K Ultra HD con supporto HDR, che può essere portato a casa a 2.714,40 Euro.

Per consultare la lista completa, vi rimandiamo alla pagina dell'evento.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.