Unieuro, un weekend di offerte su tanti TV: sconti fino al 20%

Insieme al Sottocosto di Mediaworld, Unieuro lancia in giornata odierna gli Specials TV che per tutto il weekend proporranno una serie di offerte molto interessanti su tantissimi modelli di TV.

L’LG OLED 55A26LA da 55 pollici è disponibile a 759,20 Euro, dai 1049 Euro di listino, mentre il QE50Q80B da 50 pollici di Samsung passa a 583,92 Euro, dai 1199 Euro imposti dal produttore.

Interessante anche lo sconto sull’LG OLED55CS6LA da 55 pollici della serie CS6, a 959,20 Euro, il 43% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino, mentre Sony propone a prezzo ridotto il BRAVIA XR-55A80J da 55 pollici a 959,20 Euro, il 36% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino.

L’Hisense 85A6DG da 85 pollici, invece, passa a 959,20 Euro, il 36% in meno rispetto ai 1499 Euro imposti dal produttore. L’LG QNED 55QNED826QB da 55 pollici è disponibile a 559,92 Euro, il 53% in meno rispetto ai 1199 Euro di listino, mentre il Samsung Neo QLED QE55QN85B da 55 pollici passa ad 839,20 Euro, il 53% in meno rispetto ai 1799 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulle condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.