Unieuro, weekend di sconti sui TV LG OLED, NanoCell ed UHD 4K

Nel giorno in cui Mediaworld lancia gli XDays, Unieuro rinnova le promozioni dedicate ai TV LG e fino al 13 Febbraio 2022 consente di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi modelli di televisori del marchio asiatico.

Partendo dai TV OLED, l'OLED 55C1 da 55 pollici è disponibile a 1349 Euro, il 28% in meno rispetto ai 1899 Euro di listino, mentre l'OLED 48C1 con soundbar in abbinata passa a 1199 Euro, con un risparmio del 36% rispetto ai 1898,99 Euro di listino. In sconto anche il 65C1 con cuffie in abbinata, a 1999 Euro: in questo caso il risparmio è del 29% rispetto ai 2828,99 Euro precedenti. Per quanto riguarda l'OLED 55A1 da 55 pollici, invece, il prezzo proposto è di 999 Euro, il 37% in meno dai 1599 Euro precedenti. L'LG OLED Evo 55G1 viene proposto a 1799 Euro: il risparmio è del 21%.

Passando ai NanoCell, il 65NANO756PR da 65 pollici è disponibile a 799,90 Euro, con possibilità di ottenere uno sconto extra di 100 Euro inserendo il codice EXTRA100. L'LG NanoCell 50NANO816PA da 50 pollici, invece, passa a 599,90 Euro.

L'LG 50UP75006LF da 50 pollici viene proposto a 399 Euro, il 33% in meno rispetto ai 599 Euro precedenti.

La lista completa degli sconti può essere consultata direttamente a questo indirizzo.