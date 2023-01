Unieuro, via ai Winter Days: sconto immediato fino a 250 Euro su tanti prodotti

Unieuro lancia oggi una nuova promozione battezzata "Winter Days", che attraverso un coupon da inserire al momento del pagamento permette di ottenere uno sconto immediato fino a 250 Euro su un'ampia gamma di prodotti.

Ad esempio, sul TV QLED Samsung QE32Q50A da 32 pollici può essere acquistato a 299,90 Euro piuttosto che 429,90 Euro, come mostriamo direttamente nello screenshot presente in calce. Il QE55Q60B da 55 pollici invece viene proposto a 599,90 Euro, dai 1049 Euro imposti dal produttore, inserendo in tutti e tre i casi il codice "EXTRA100". Lo stesso codice è disponibile anche sul Galaxy Tab S7 FE, che passa a 449 Euro dai 699 Euro di listino.

250 Euro di sconto invece sul Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, che dai 1379 Euro di listino cala a 999 Euro con il coupon "EXTRA 250".

Con il codice "EXTRA50", invece, si ha diritto ad uno sconto ad esempio sul Galaxy Tab a8 da 10,5 pollici con 128 gigabyte di storage, che passa a 199 Euro dai 309 Euro di listino.

La lista completa delle offerte è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo: vi consigliamo di scorrere tutto il catalogo con i dispositivi e prodotti compatibili ed inserire il codice sconto indicato direttamente vicino all'anteprima per tutte le informazioni e per godere delle offerte. . La promozione sarà attiva fino al 29 Gennaio 2023.