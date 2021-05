Unieuro Xiaomi Days: offerte su smartphone, smartband e altro

Xiaomi non è l'unica a lanciare offerte legate ai suoi prodotti in questi giorni. Infatti, Unieuro ha dato il via all'iniziativa promozionale "Xiaomi Days". Ci sono sconti su smartphone, smartband e altre tipologie di dispositivi.

In particolare, come potete vedere sul portale ufficiale di Unieuro, non sono poche le offerte attive. Tra i prodotti messi in evidenza dalla pagina dell'iniziativa "Xiaomi Days" ci sono anche novità come la smartband Mi Smart Band 6 e lo smartphone Redmi Note 10. Per farvi un esempio concreto, quest'ultimo viene venduto a 199 euro (al posto di 229,90 euro, risparmio del 13%, ovvero di 30,90 euro).

Non mancano poi offerte anche su altre tipologie di dispositivi, ad esempio Xiaomi Mi Smart Clock. Infatti, quest'ultimo viene proposto a 49,99 euro, mentre in precedenza costava 59,99 euro (risparmio del 16%, ovvero di 10 euro). Si fa poi notare anche la promozione legata a Xiaomi Mi Smart Speaker, dato che quest'ultimo ora costa 39,99 euro (in precedenza 59,99 euro, risparmio del 33%, ovvero di 20 euro).

Per il resto, ovviamente le promozioni "coprono" anche molti altri prodotti "classici". Ad esempio, Redmi 9A viene venduto a 99,99 euro (prima 119,90 euro, sconto del 16%, si risparmiano 19,91 euro). Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta pensando di acquistare qualche dispositivo Xiaomi.