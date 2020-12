Unieuro, Xiaomi Mi 10T Lite 5G in offerta a buon prezzo: Amazon rilancia

Dopo lo sconto relativo a Huawei P40, Unieuro torna a lanciare promozioni interessanti in campo smartphone. Infatti, la nota catena ha avviato un'offerta relativa a Xiaomi Mi 10T Lite 5G, dispositivo che viene venduto a un buon prezzo.

Più precisamente, lo smartphone viene offerto a 299 euro mediante il sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo portale, in genere il prezzo dello smartphone sarebbe di 399,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 25%, ovvero di 100,90 euro. Non male per un dispositivo 5G annunciato a fine settembre 2020. La variante coinvolta è quella che dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni disponibili a questo prezzo sono quelle Grigio, Blu e Rose Gold. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per portarsi a casa lo smartphone.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto online dagli altri store principali, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia propongono lo smartphone a un prezzo ancora più basso. Infatti, in questo caso il costo è pari a 293,98 euro, ovvero 5,02 euro in meno rispetto all'offerta di Unieuro. MediaWorld, invece, vende il prodotto a 299,99 euro tramite il suo portale ufficiale.

Per il resto, vi ricordiamo che il modello Mi 10T 5G, da non confondere con il Mi 10T Lite 5G trattato in questa notizia, è stato recentemente in forte sconto su Amazon Italia.