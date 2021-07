Unieuro, Xiaomi Mi Band 4 in offerta speciale: sconto del 42%

Se siete alla ricerca di una smartband economica che vi accompagni durante le "scorribande" che farete nel corso dell'estate del 2021, un'offerta lanciata da Unieuro in questi giorni potrebbe fare per voi. Infatti, la nota catena ha messo in sconto Xiaomi Mi Band 4.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il prodotto viene proposto, nel contesto dell'iniziativa promozionale chiamata "Offerta speciale", a un prezzo di 19,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il costo della smartband era di 34,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 42%, ovvero di 15 euro. Non male, considerando anche il fatto che su Amazon Italia il dispositivo viene venduto a 31,99 euro tramite rivenditori. Non siamo invece riusciti a trovare questo modello sul sito Web di MediaWorld.

Certo, chiaramente non si tratta della smartband più recente arrivata sul mercato, in quanto da un po' di tempo è disponibile Xiaomi Mi Band 6 (che viene venduta a 39,28 euro su Amazon), ma Mi Band 4 può rivelarsi ancora oggi un buon dispositivo (soprattutto a un prezzo inferiore ai 20 euro). Non è dunque un caso il fatto che il prodotto rientri nella sezione "I più venduti" del sito Web di Unieuro al momento in cui scriviamo.

In ogni caso, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche a Mi Band 5, in quanto i prezzi di quest'ultima non si distanziano molto da quelli di Mi Band 4. Infatti, la smartband viene proposta a 27,95 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Tra l'altro, se siete interessati al prodotto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Xiaomi Mi Band 5 (uscita ad agosto 2020).