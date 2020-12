Unieuro, Xiaomi Mi Band 5 è in offerta e rientra tra i più venduti

In questi giorni di offerte di fine anno, anche Unieuro vuole dire la sua. Infatti, la nota catena sta lanciando degli sconti relativi a vari prodotti tecnologici. Tra le offerte più interessanti, c'è quella relativa alla smartband Xiaomi Mi Band 5.

Infatti, Unieuro vende il prodotto a 32,99 euro mediante il suo sito ufficiale. Si tratta di un risparmio del 17% rispetto al solito prezzo. Tra l'altro, l'offerta ha fatto tornare il dispositivo tra i prodotti più venduti tramite il portale ufficiale della nota catena. Infatti, come potete vedere collegandovi alla home page del sito Web di Unieuro e scorrendo la sezione "I più venduti" (da PC compare verso la fine della pagina), tra le scelte più popolari in questo 27 dicembre 2020 c'è anche Xiaomi Mi Band 5 (oltre che Mi Band 4, ancora in sconto a 19,99 euro).

In ogni caso, se volete approfondire il prodotto coinvolto, potete farlo mediante la nostra recensione di Xiaomi Mi Band 5 (pubblicata ad agosto 2020). Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono prodotti tecnologici, abbiamo notato che anche MediaWorld ha scontato la smartband a 32,99 euro. Lo stesso hanno fatto i rivenditori di Amazon Italia, che propongono il prodotto proprio a 32,99 euro.

Insomma, sembra trattarsi di un buon momento in generale per mettere le mani sul dispositivo.