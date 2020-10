Unieuro: Xiaomi Mi Band 5 torna in offerta, Amazon Italia rilancia

Dopo aver fatto calare di prezzo iPhone 11 Pro, Unieuro torna a puntare sulle offerte tecnologiche. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel mondo dei dispositivi indossabili, dato che il prodotto in sconto è la smartband Xiaomi Mi Band 5.

Infatti, quest'ultima viene proposta a 31,95 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del dispositivo sarebbe pari a 39,99 euro, quindi si tratta di un risparmio del 20%, ovvero di 8,04 euro. Non male per un prodotto che arrivato nel nostro mercato a luglio 2020. Se vi servono maggiori informazioni in merito al dispositivo, potete fare riferimento alla nostra recensione di Xiaomi Mi Band 5.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store che vendono prodotti tecnologici, abbiamo notato che anche MediaWorld ha scontato il prodotto. Infatti, Xiaomi Mi Band 5 viene proposta a 34,99 euro tramite il Sito Web ufficiale della nota catena. Sul portale ufficiale di Xiaomi, invece, il prezzo è fissato a 39,99 euro.

Non sono rimasti invece a guardare i rivenditori di Amazon Italia, dato che in questo caso la smartband viene venduta a 28,30 euro, ovvero 3,65 euro in meno rispetto all'offerta lanciata da Unieuro. Insomma, potrebbe trattarsi di un momento interessante per mettere le mani sul prodotto.