Unieuro: Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 in sconto del 33%

In seguito alla promozione legata ad alcuni TV OLED e QLED di LG e Samsung, Unieuro torna a lanciare uno sconto niente male in campo tech. Più precisamente, questa volta ci spostiamo nel mondo audio, in quanto il prodotto al centro dell'offerta avviata dalla nota catena sono gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2.

In particolare, questi ultimi vengono proposti a un prezzo di 19,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando al sito Web ufficiale della nota catena, in genere il costo del dispositivo sarebbe pari a 29,99 euro. In parole povere si tratta di uno sconto del 33%, ovvero di 10 euro. Si va, dunque, a rompere la "barriera psicologica" dei 20 euro, aspetto che può risultare importante per un certo tipo di utente. Vi ricordiamo che il range wireless degli auricolari è pari a circa 10 metri e che questo prodotto è conosciuto anche come Redmi Airdots 2 International Version (tanto che qualche store, come Amazon, inserisce anche questa denominazione nel titolo di alcuni annunci).

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali, siamo venuti a conoscenza del fatto che il prodotto viene proposto a 25,99 euro da MediaWorld. I rivenditori di Amazon Italia, invece, vendono gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 a un prezzo leggermente inferiore rispetto all'offerta di Unieuro, ovvero a 18,50 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un momento interessante per mettere le mani sul prodotto.