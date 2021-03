Unieuro, Xiaomi Mi TV Stick in offerta al 25% in meno del solito

In seguito all'offerta relativa a un televisore low cost, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni lanciate da Unieuro in ambito tech. Infatti, la nota catena ha avviato uno sconto legato a Xiaomi Mi TV Stick.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene proposto a un prezzo di 29,99 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 39,99 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio del 25%, ovvero di 10 euro. Si scende inoltre sotto alla "barriera psicologica" dei 30 euro e alcuni utenti interessati potrebbero dunque voler approfittare della promozione.

In ogni caso, vi ricordiamo che il prodotto è arrivato in Italia a luglio 2020. I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che Mi TV Stick è già stata al centro di altre promozioni in passato, che la proponevano essenzialmente allo stesso prezzo di quanto offerto da Unieuro in questo periodo. Tuttavia, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che si sono persi le precedenti offerte.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono prodotti tecnologici in Italia, abbiamo notato che anche MediaWorld e Amazon hanno scontato il dispositivo. Infatti, nel primo caso il prezzo è pari a 29,99 euro, mentre nel secondo i rivenditori propongono il prodotto al costo di 29,89 euro. Insomma, sembra trattarsi di un buon periodo in generale per mettere le mani su Mi TV Stick.