Unieuro, Xiaomi Redmi Note 8T in offerta per poche ore: Amazon rilancia

Dopo l'offerta relativa alla Mi Band 4, si torna a parlare degli sconti tecnologici di Unieuro, più precisamente di un altro prodotto legato a Xiaomi. Infatti, questa svolta il dispositivo in offerta è lo smartphone Android Redmi Note 8T.

La nota catena ha infatti deciso di includere questo modello nell'iniziativa "Offerta del giorno" di oggi 7 luglio 2020. Questo significa che, al momento in cui scriviamo, la promozione è valida ancora per poche ore. In ogni caso, il dispositivo viene venduto a 169,90 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Generalmente il suo costo sarebbe di 229,90 euro, quindi stiamo parlando di un risparmio di 60 euro. Vi ricordiamo che Redmi Note 8T dispone di NFC (al contrario di Redmi Note 8), 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Le colorazioni coinvolte sono quelle Blue, Grigio e Bianco.

Dando un'occhiata al prezzo del dispositivo sugli altri store, abbiamo notato che anche MediaWorld ha lanciato una promozione simile. Infatti, Redmi Note 8T viene venduto a 169,99 euro sul portale della nota catena. Insomma, Unieuro e MediaWorld non sembrano proprio volerne sapere di mettere fine alla "guerra dell'ultimo sconto", che spesso, come in questo caso, si gioca sul filo dei centesimi.

Occhio però ai rivenditori di Amazon Italia. Infatti, questi ultimi hanno fatto scendere il prezzo dello smartphone a 155,90 euro (ovvero 14 euro in meno di Unieuro). Insomma, a prescindere dallo store da cui si decide di acquistare Redmi Note 8T, sembra essere un buon momento per mettere le mani su questo modello.