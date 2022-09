Unieuro, Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 in sconto del 17%

Non c'è solamente il doppio sconto sulla stampante portatile Xiaomi da Unieuro. Infatti, la ben nota catena ha lanciato anche diverse altre iniziative promozionali, tra cui un'offerta relativa all'aspirapolvere Mi Vacuum Cleaner G9, sempre di Xiaomi.

A tal proposito, il prodotto viene ora venduto a un prezzo di 189,99 euro sul sito Web di Unieuro. Da quest'ultimo apprendiamo che in precedenza il costo dell'aspirapolvere era pari a 229,99 euro. Si tratta quindi di un possibile risparmio del 17%, ovvero lo sconto è di 40 euro. La promozione rientra in ogni caso nell'iniziativa Passione Casa di Unieuro.

Quest'ultima rimarrà attiva fino al 6 ottobre 2022. Avrete dunque a disposizione un buon numero di giorni, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire dello sconto del 17% sul prodotto. Potrebbe in linea generale trattarsi di un buon momento per chi è alla ricerca di un aspirapolvere.

Per fornirvi un quadro generale in merito a quanto offerto dal mercato relativamente a questo prodotto, l'aspirapolvere viene proposto, al momento in cui scriviamo, a 189,99 euro da MediaWorld. Il prezzo è invece di 179,99 euro tramite rivenditori Amazon, mentre sul portale ufficiale di Xiaomi il prodotto viene venduto a un prezzo pari a 199,99 euro. Insomma, c'è un'ampia possibilità di scelta per portarsi a casa l'aspirapolvere a un costo inferiore ai 200 euro.