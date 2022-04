Unihertz prepara successore dei Blackberry: smartphone 5G QWERTY in arrivo!

L’abbandono del progetto smartphone BlackBerry con supporto al 5G da parte di OnwardMobility potrebbe consentire a un altro brand di attirare quella fetta di mercato interessata a un dispositivo con tale design: Unihertz ha rilasciato il primo teaser di uno smartphone QWERTY che ricorda proprio i BlackBerry.

Sul canale YouTube ufficiale della compagnia è apparso proprio un teaser trailer che illustra il suo percorso con i dispositivi mobili con sistema operativo del robottino verde: il tutto è iniziato con Jelly Pro, modello compatto lanciato nel 2017, seguito dal rugged Atom nel 2018 e dal più ampio Titan con design proprio simile ai BlackBerry. Non sono mancati, poi, altri modelli…ma nel 2022 cosa vedremo sul mercato?

A questo punto Unihertz ha mostrato proprio una immagine in penombra di una tastiera QWERTY non particolarmente espansa in larghezza. Tuttavia, sembra indicare proprio a un allungamento verticale per offrire un dispositivo mobile tutto sommato compatto e dal form factor più tradizionale. Al momento non sono noti altri dettagli in merito al lancio; quindi, non ci resta che attendere maggiori informazioni da parte del produttore stesso che, come sappiamo dagli smartphone precedentemente commercializzati, molto probabilmente lancerà anche questo modello tramite Kickstarter con una campagna crowdfunding.

