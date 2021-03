L'Unione Europa dà il via libera al pass Covid: sarà anche digitale

La Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, ha annunciato che l'Unione Europea ha dato il via libera al così detto "Pass Covid", un certificato che sarà disponibile in formato digitale e cartaceo dalla prossima estate e permetterà ai cittadini di tornare a viaggiare come avveniva prima della pandemia.

Il Pass Covid sarà composto dalla certificazione di vaccinazione o da un referto in cui il cittadino deve attestare di essere risultato negativo ad un test contro il Coronavirus. Rientreranno però anche le analisi relative allo sviluppo di anticorpi contro il Covid-19 e le guarigioni.

Questo sistema si aggiunge al "passaporto vaccinale" di cui si è tanto discusso negli ultimi tempi, che sarà vincolante per gli Stati Membri e sarà compatibile con tutti i vaccini disponibili sul mercato.

Secondo la Von Der Leyen, "col certificato vaccinale puntiamo ad aiutare gli Stati Membri a ritornare a mobilità in sicurezza e coordinata", mentre il commissario per la giustizia Didier Reynders ha voluto sottolineare che il pass Covid UE "non è un passaporto vaccinale, ma un certificato verde per evitare divisioni e blocchi".

Per quanto concerne il formato digitale, almeno al momento non sono state diffuse informazioni, ma non è chiaro se sarà pubblicata un'applicazione a se stante, se gli stati utilizzeranno quelle già disponibili (Io nel caso dell'Italia) o se si appoggeranno al passaporto sanitario globale di Microsoft ed Oracle.