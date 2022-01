Unione europea annulla storica multa da 1,06 miliardi di Euro a Intel: ecco perché

Nell’ormai lontano 2009 la Commissione Europea concluse un caso antitrust infliggendo una multa record da 1,06 miliardi di Euro a Intel, per motivi legati a presunto abuso di posizione dominante sul mercato. In queste ore, però, il Tribunale dell’Unione europea ha deciso di annullare questa incredibile decisione.

Ripercorriamo un momento la storia di questo caso: 13 anni fa Intel venne accusata di avere danneggiato produttori rivali come AMD offrendo a società come HP, Dell e Lenovo degli incentivi per l’utilizzo dei suoi microprocessori. Le prove ottenute dalla Commissione Europea portarono all’ammenda di 1,06 miliardi di Euro, alla quale Intel cercò di controbattere dinanzi al Tribunale che, però, confermò infine la decisione nel 2014 alla luce del “tentativo di nascondere la natura anticoncorrenziale delle pratiche [della società]”.

Nel 2017, però, venne disposto il riesame della sanzione sulla base del fatto che la Commissione non considerò la possibilità di effettuare una valutazione di come l’operato di Intel avesse potuto influire economicamente la capacità dei rivali di competere contro il produttore stesso. Solo in questi giorni, dunque, il Tribunale ha confermato che la Commissione ha svolto un’analisi incompleta, rendendo impossibile stabilire come le mosse commerciali di Intel possano avere avuto effetti anticoncorrenziali. Pertanto, la decisione finale è stata quella di annullare la decisione della Commissione e l’ammenda inflitta. La stampa statunitense crede però che la decisione potrebbe essere nuovamente rivalutata dagli organi competenti, in particolare la Corte di giustizia; quindi, la questione resta ancora alquanto vaga.

Nel frattempo, Intel ha investito 20 miliardi di Dollari per un sito di produzione in Ohio.