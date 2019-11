L'Unione Europea ha appena approvato un vaccino per prevenire l'Ebola

L'Unione Europea ha concesso ad un vaccino contro l'Ebola "l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata". La sostanza, sviluppata dall'azienda farmaceutica Merck, è nota come Ervebo; si tratta del primo vaccino umano contro l'Ebola ad essere approvato dall'UE.

Non si tratta di "un'invenzione" recente. Ervebo è stato progettato per la prima volta dalla Public Health Agency del Canada e dall'esercito americano più di un decennio fa. Mentre nel 2014, a seguito dell'epidemia del virus ebola nell'Africa occidentale, Merck ha acquisito i diritti per sviluppare il vaccino.

L'autorizzazione concessa dall'UE è un tipo di approvazione riservata alla medicina che risponde a esigenze mediche non soddisfatte. Ciò significa che permette al medicinale di avanzare con dati meno completi di quelli normalmente richiesti se i benefici superano i rischi.

I test preliminari del vaccino sono stati molto promettenti. Ervebo ha dimostrato di essere efficace al 100% durante gli studi in Guinea e, nell'ambito dello sviluppo clinico, Merck ha donato oltre 250.000 dosi all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La multinazionale farmaceutica prevede di iniziare a produrre il vaccino in Germania a partire dal terzo trimestre del 2020. Attualmente la sostanza è anche in fase di revisione prioritaria con la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato dalla Commissione Europea, l'epidemia di Ebola nell'Africa occidentale, iniziata nel 2014, ha ucciso oltre 11.000 persone. Mentre l'attuale epidemia nella Repubblica Democratica del Congo ha mostrato un tasso di mortalità del 67% e oltre 3.000 persone sono state infettate dal virus.